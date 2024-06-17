Кети Топурия перестала скрывать лицо трехлетнего сына от Льва Деньгова

Кети Топурия уже давно выступает на сцене. Она для многих стала иконой стиля. Певица недавно объявила о третьей беременности. Даже с округлившимся животом Кети Топурии удается выглядеть стильно. На днях она устроила праздник в честь девятилетия дочки Оливии, рожденной в первом браке певицы с Львом Гейхманом.
Кети Топурия устроила вечеринку на открытом воздухе с аниматорами, каруселями, животными и фотозонами. Все было оформлено в розово-зеленых тонах. Именинница блистала в пышном платье салатового цвета.
Сама Кети Топурия была в облегающем платье кофейного цвета с кардиганом в тон. Она следила за тем, как проходит праздник, позировала с дочкой. На мероприятии был и трехлетний сын певицы Адам. На этот раз она не стала прятать его лицо. Мальчик в футболке и шортах танцевал рядом с мамой, а также наблюдал за конкурсами с сестрой.
Кети Топурия с детьми. Фото: соцсети Кети Топурии
Кульминацией праздника стал огромный розовый торт. Оливия задула свечи. Виновница торжества выглядела очень счастливой. Ей удалось подержать на руках паука, погладить уточек. Она осталась довольна тем, как прошел ее день рождения.
«Моя девочка, моя душа, с днем рождения! Оставайся всегда такой душевной, красивой, жизнерадостной девочкой. Мама всегда рядом», – написала Кети Топурия.
Кети Топурия с дочкой и сыном. Фото: соцсети Кети Топурии
К слову, Кети уже находится на последних сроках беременности. Совсем скоро она станет мамой в третий раз. Примечательно, что пока певица не раскрывает пол будущего малыша.
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