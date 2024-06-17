Кети Топурия перестала скрывать лицо трехлетнего сына от Льва Деньгова

Кети Топурия уже давно выступает на сцене. Она для многих стала иконой стиля. Певица недавно объявила о третьей беременности. Даже с округлившимся животом Кети Топурии удается выглядеть стильно. На днях она устроила праздник в честь девятилетия дочки Оливии, рожденной в первом браке певицы с Львом Гейхманом.

Кети Топурия устроила вечеринку на открытом воздухе с аниматорами, каруселями, животными и фотозонами. Все было оформлено в розово-зеленых тонах. Именинница блистала в пышном платье салатового цвета.

Сама Кети Топурия была в облегающем платье кофейного цвета с кардиганом в тон. Она следила за тем, как проходит праздник, позировала с дочкой. На мероприятии был и трехлетний сын певицы Адам. На этот раз она не стала прятать его лицо. Мальчик в футболке и шортах танцевал рядом с мамой, а также наблюдал за конкурсами с сестрой.