Анна Якунина из «Склифосовского» сообщила об операции: «Меня реально спасали!»

Анна Якунина много лет снимается в кино. Она стала особенно известной благодаря сериалу «Склифосовский». Актриса снимается уже в 12-м сезоне мелодрамы. Она призналась, что за это время срослась со своим персонажем. Также у Анны Якуниной появилось много друзей среди врачей. Не так давно Анна Якунина попала в больницу с аппендицитом. Ей сделали операцию. Анна Якунина отметила, что попала в клинику, где ее хорошо знают.

«Буквально три недели назад мне вырезали аппендикс. И, к счастью, я попала в клинику, которую люблю, знаю и наблюдаюсь там уже давно. И они меня реально спасали! Я должна была выйти на премьеру, но врачи меня не отпустили и буквально приковали. Снимаю шляпу!» – заявила актриса в интервью Teleprogramma.pro.

Анна Якунина также призналась, что, когда была в операционной, то подглядывала за хирургами. В этом году в рамках съемок ей удалось поработать с Сергеем Никоненко. Он сыграл ее отца. Анна Якунина заверила, что он уникальный артист, который никогда ни на что не жалуется.