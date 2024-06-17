Уехавшая из России Елена Исинбаева оплатила полмиллиона налогов

Недавно стало известно, что у олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой образовался долг перед налоговой службой. Волгоградская ФНС даже выписала ей штраф. В итоге, Елене Исинбаевой нужно было выплатить 465 688 рублей. Спортсменка не стала тянуть и за месяц погасила свой долг. Об этом стало известно 17 июня.

Напомним, что Елена Исинбаева состоит в браке с Никитой Петиновым. У них растет дочка Ева, которой скоро исполнится 10 лет. А в 2018 году чемпионка родила сына Добрыню в Монако. Но в 2023 году Елена Исинбаева решила уехать из России. Теперь прыгунья с шестом проживает в на острове Тенерифе в Испании.

По материалам телеграм-канала Shot