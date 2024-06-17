Анна Курникова показала редкие фото Энрике Иглесиаса с подросшей дочкой и близнецами

Анна Курникова уже 22 года живет в отношениях с Энрике Иглесиасом. По некоторым данным, они тайно сыграли свадьбу. Певица стала подписывать себя в соцсетях фамилией возлюбленного. Анна Курникова и Энрике Иглесиас живут в Майами и растят троих детей.
Их близнецам Николасу и Люси уже по шесть лет. А дочке Марии три года. Обычно Курникова редко показывает кадры с наследниками. Она почти не делает публикаций в соцсети. Но 16 июня теннисистка сделала исключение. Анна Курникова поздравила своего избранника Энрике Иглесиаса с Днем отца. Анна выложила кадры, на которых певец запечатлен с наследниками. На первом фото он был с сыном. Мальчик облокотился на плечо отца, позируя на фоне самолета.
Энрике Иглесиас с сыном. Фото: соцсети Анна Курникова
«Поздравляю с Днем отца моего мужчину. И всех папочек!» – написала Курникова.
Поклонники заметили, что мальчик очень похож на своего отца. При этом, он блондин с лучезарной улыбкой. Пользователи Сети поразились тому, как Николас вырос.
Энрике Иглесиас с дочкой Люси. Фото: соцсети Анны Курниковой
На еще одном фото с Иглесиасом красовалась его старшая дочка, которая была в розовом платье. Она улыбалась и смеялась, наблюдая за своим папой. Певец находился дома в этот момент.
Он старается посвящать детям все свободное время. Однако ему часто приходит ездить на гастроли. Поклонники заявили, что Люси настоящая копия своей мамы.
Энрике Иглесиас с младшей дочкой. Фото: соцсети Анны Курниковой
И на третьем фото Энрике Иглесиас предстал с младшей дочкой. Кроха с двумя озорными хвостиками на голове обнимала отца обеими ручонками, повиснув на его шее.
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