Анна Курникова показала редкие фото Энрике Иглесиаса с подросшей дочкой и близнецами

Анна Курникова уже 22 года живет в отношениях с Энрике Иглесиасом. По некоторым данным, они тайно сыграли свадьбу. Певица стала подписывать себя в соцсетях фамилией возлюбленного. Анна Курникова и Энрике Иглесиас живут в Майами и растят троих детей.

Их близнецам Николасу и Люси уже по шесть лет. А дочке Марии три года. Обычно Курникова редко показывает кадры с наследниками. Она почти не делает публикаций в соцсети. Но 16 июня теннисистка сделала исключение. Анна Курникова поздравила своего избранника Энрике Иглесиаса с Днем отца. Анна выложила кадры, на которых певец запечатлен с наследниками. На первом фото он был с сыном. Мальчик облокотился на плечо отца, позируя на фоне самолета.