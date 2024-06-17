Анна Курникова показала редкие фото Энрике Иглесиаса с подросшей дочкой и близнецами

Энрике Иглесиас растит троих детей. Фото: Global Look Press

Анна Курникова трогательно поздравила своего возлюбленного с Днем отца.

Анна Курникова уже 22 года живет в отношениях с Энрике Иглесиасом. По некоторым данным, они тайно сыграли свадьбу. Певица стала подписывать себя в соцсетях фамилией возлюбленного. Анна Курникова и Энрике Иглесиас живут в Майами и растят троих детей. 

Их близнецам Николасу и Люси уже по шесть лет. А дочке Марии три года. Обычно Курникова редко показывает кадры с наследниками. Она почти не делает публикаций в соцсети. Но 16 июня теннисистка сделала исключение. Анна Курникова поздравила своего избранника Энрике Иглесиаса с Днем отца. Анна выложила кадры, на которых певец запечатлен с наследниками. На первом фото он был с сыном. Мальчик облокотился на плечо отца, позируя на фоне самолета. 

Энрике Иглесиас с сыном. Фото: соцсети Анна Курникова

«Поздравляю с Днем отца моего мужчину. И всех папочек!» – написала Курникова.

Поклонники заметили, что мальчик очень похож на своего отца. При этом, он блондин с лучезарной улыбкой. Пользователи Сети поразились тому, как Николас вырос. 

Энрике Иглесиас с дочкой Люси. Фото: соцсети Анны Курниковой

На еще одном фото с Иглесиасом красовалась его старшая дочка, которая была в розовом платье. Она улыбалась и смеялась, наблюдая за своим папой. Певец находился дома в этот момент. 

Он старается посвящать детям все свободное время. Однако ему часто приходит ездить на гастроли. Поклонники заявили, что Люси настоящая копия своей мамы. 

Энрике Иглесиас с младшей дочкой. Фото: соцсети Анны Курниковой

И на третьем фото Энрике Иглесиас предстал с младшей дочкой. Кроха с двумя озорными хвостиками на голове обнимала отца обеими ручонками, повиснув на его шее. 

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