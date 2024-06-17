19-летняя фигуристка Саша Трусова объявила о помолвке с Макаром Игнатовым

Александра Трусова продолжает участвовать в соревнованиях. Но теперь она также уделяет внимание личной жизни. Фигуристка строит отношения с коллегой Макаром Игнатовым, которому 23 года.
Недавно влюбленные приехали в Санкт-Петербург. Там они наслаждались белыми ночами. 19-летняя спортсменка сообщила, что с ней произошло радостное событие. В соцсети Саша Трусова поделилась трогательными кадрами с избранником, который сделал ей предложение руки и сердца. Трусова похвасталась помолвочным кольцом с бриллиантом.
Саша Трусова показала кольцо. Фото: соцсети Саши Трусовой
«Всем доброй ночи. Извиняюсь, что поздно. Но в моей жизни произошло что-то очень-очень важное. Я не знаю, как вам рассказать… Расскажу все завтра, потому что все-таки ночь», – заявила сначала Трусова.
«Она сказала «да!» – вскоре похвастался Марат.
Поклонники поделились на два лагеря. Многие поздравили пару с важным шагом. Другие посчитали, что Саша Трусова слишком молода, чтобы вступать в брак.
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