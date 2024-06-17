19-летняя фигуристка Саша Трусова объявила о помолвке с Макаром Игнатовым

Саша Трусова и Макар Игнатов. Фото: соцсети Саши Трусовой

Знаменитая фигуристка поделилась радостной новостью. Саша Трусова приняла предложение руки и сердца.

Александра Трусова продолжает участвовать в соревнованиях. Но теперь она также уделяет внимание личной жизни. Фигуристка строит отношения с коллегой Макаром Игнатовым, которому 23 года. 

Недавно влюбленные приехали в Санкт-Петербург. Там они наслаждались белыми ночами. 19-летняя спортсменка сообщила, что с ней произошло радостное событие. В соцсети Саша Трусова поделилась трогательными кадрами с избранником, который сделал ей предложение руки и сердца. Трусова похвасталась помолвочным кольцом с бриллиантом. 

Саша Трусова показала кольцо. Фото: соцсети Саши Трусовой

«Всем доброй ночи. Извиняюсь, что поздно. Но в моей жизни произошло что-то очень-очень важное. Я не знаю, как вам рассказать… Расскажу все завтра, потому что все-таки ночь», – заявила сначала Трусова. 

«Она сказала «да!» – вскоре похвастался Марат. 

Поклонники поделились на два лагеря. Многие поздравили пару с важным шагом. Другие посчитали, что Саша Трусова слишком молода, чтобы вступать в брак. 

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