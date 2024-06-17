19-летняя фигуристка Саша Трусова объявила о помолвке с Макаром Игнатовым

Александра Трусова продолжает участвовать в соревнованиях. Но теперь она также уделяет внимание личной жизни. Фигуристка строит отношения с коллегой Макаром Игнатовым, которому 23 года.

Недавно влюбленные приехали в Санкт-Петербург. Там они наслаждались белыми ночами. 19-летняя спортсменка сообщила, что с ней произошло радостное событие. В соцсети Саша Трусова поделилась трогательными кадрами с избранником, который сделал ей предложение руки и сердца. Трусова похвасталась помолвочным кольцом с бриллиантом.