Анастасия Заворотнюк оказалась должна налоговой 140 тысяч рублей

Анастасия Заворотнюк умерла в конце мая. Она была похоронена на Троекуровском кладбище 1 июня. А теперь оказалось, что на актрисе висит долг перед налоговой.

По данным ФНС, за ИП Анастасии Заворотнюк числится долг в размере 140 тысяч рублей. Примечательно, что само ИП было закрыто в сентябре 2023 года. Его исключили из реестра. Компания артистки занималась производством кино, радио- и телевещанием. В день похорон Анастасии Заворотнюк ее банковские счета были заблокированы. Блокировку не снимут, пока наследники не вступят в наследство. А это произойдет только в ноябре.

Долг мог образоваться после перерасчетов, которые сделала налоговая.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк пять лет лечилась от рака головного мозга. Она не только не работала, но и не появлялась на публике. Всеми делами занимались родные актрисы: ее муж Петр Чернышев, мама Валентина Борисовна и старшие дети: Анна и Майкл.

По материалам телеграм-канала Mash