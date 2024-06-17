Ресторан дочери Валерия Меладзе в Москве «ушел в минус» почти на 30 млн рублей

Валерий Меладзе не только выступает на сцене, но и развивает свой бизнес. Его дочка от первого брака София тоже в 2023 году решила заниматься своим бизнесом. Она в Москве открыла ресторан с баром. Наследница артиста сама занимается заведением, но пока дела идут плохо. Оно не пользуется популярностью, соответственно, не приносит дохода. 17 июня стало известно, что Софья Меладзе терпит большие убытки. За первый год работы заведение «ушло в минус» почти на 30 млн рублей.

Ко всему прочему, компании дочки Меладзе отказали в государственной регистрации в ФНС. Это произошло из-за неверно предоставленных сведений об адресе предприятия. Сотрудники заведения сообщили, что Софья сама занимается развитием заведения.

Однако совсем недавно София Меладзе стала мамой. Дочка Валерия Меладзе родила первенца – сына Георгия.

Примечательно, что в минувшие выходные в Москве был замечен сам Валерий Шотаевич Меладзе. Отмечалось, что, возможно, он приехал, чтобы выступить на корпоративе. Но певец точно не упустил возможности познакомиться со своим первым внуком.

По материалам телеграм-канала Shot