Актриса из «Реальных пацанов» Зоя Бербер стала мамой во второй раз: «Теперь у нас на руках сын»

Зоя Бербер в начале года рассекретила свою беременность. Она лишь недавно сыграла свадьбу с коллегой Максимом Белбородовым. После этого пара стала делиться совместными фото.
А весной актриса узнала, что у нее будет мальчик. От первого брака у нее растет дочка Надежда, которой восемь лет. Зоя Бербер окутала девочку заботой. А 16 июня звезда сериала «Реальные пацаны» сообщила, что стала мамой во второй раз. Она родила малыша в одной из столичных клиник. На фото артистка находилась в ванной и с ребенком на руках. Рядом с ней был муж.
Зоя Бербер с мужем и сыном. Фото: соцсети Зои Бербер
«Ночь любви вместе с Максимом. Спойлер: это бывает больно! И теперь у нас на руках сын. Наш сын», – написала Зоя Бербер.
Поклонники и друзья поздравили супругов. Некоторые посчитали, что такие фото не следовало выставлять в Сети, так как на них актриса очень уставшая.
«Здоровья вам! Это большое счастье!» – заявил Павел Прилучный. «Господи!» – написала Наталия Медведева. «Наконец-то встречаемся лицом к лицу с тем, кто пинал мою любимую женщину изнутри», – сказал муж Бербер.
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Муж поддержал Зою. Фото: соцсети Зои Бербер
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