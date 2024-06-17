Актриса из «Реальных пацанов» Зоя Бербер стала мамой во второй раз: «Теперь у нас на руках сын»

Зоя Бербер в начале года рассекретила свою беременность. Она лишь недавно сыграла свадьбу с коллегой Максимом Белбородовым. После этого пара стала делиться совместными фото.

А весной актриса узнала, что у нее будет мальчик. От первого брака у нее растет дочка Надежда, которой восемь лет. Зоя Бербер окутала девочку заботой. А 16 июня звезда сериала «Реальные пацаны» сообщила, что стала мамой во второй раз. Она родила малыша в одной из столичных клиник. На фото артистка находилась в ванной и с ребенком на руках. Рядом с ней был муж.