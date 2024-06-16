«Это сделал кто-то близкий»: поклонники обсудили слитые в Сеть фотографии маленькой дочери Алены Рапунцель

Алена Рапунцель на эти кадры тут же отреагировала, косвенно подтвердив, что на фото запечетлена ее маленькая наследница. Она пообещала, что накажет людей, сливших снимки дочери. И пригрозила им полицией.

В Сети, между тем, обсуждают это обстоятельство. Кто-то даже назвал имя Саши Черно, утверждая, что именно она слила снимки малютки. Черно уже поспешила это опровергнуть.

«Замечательная дочка. Счастья и здоровья ей. Вы прекрасная мама. Желаю вам поставить всех деток на ноги», — высказалась Danilceva.Natali.

«Кому какое дело, родила она или нет? Зачем это? Захочет, расскажет и покажет сама Алена. А так, если это правда, то молодец девчонка. Воспитывает сама и своих детей ни на кого не скидывает», — уточнила Diachinaanastasi.

«Я очень рада за Алену. Это такое счастье — родить девочку. Некрасиво, что мы так узнали. Но самое главное, счастья и здоровья самым красивым девчонкам», — пожелала tatianasermyazhko.

«Обидно, что это сделал кто-то близкий, и фото все и видео были личными. А так — прекрасная дочь», — прокомментировал nastya__krasnova.

«Алена, ты молодец, детки все красивые и хорошие. Доча вообще красотка, тьфу, тьфу на вас. Ты хорошая мама, и не слушай всех вот этих дам, которые говорят гадости. В свои 27 ты уже состоялась как личность, а самое главное, как хорошая мама. Желаю вашей семье счастья», — поддержала tatka22.

«Я поздравляю вас с рождением дочки. Но мне кажется не получилось бы прятаться у публичного человека. Да и зачем? Ну поступили бы как Кузин с Артемовой, просто не показывали дочку. Дети — это счастье, и не нужно их существование скрывать. А так вы подогрели нездоровый интерес нездоровых людей. Растите здоровые и счастливые»,—поделилась мнением ekaterinasamuseva07.

«Аленка! Вот честно, накажи обязательно того, кто это сделал (слил фото малышки), и молчи дальше всем назло! Это не запрещено», — посоветовала ponomar1989.