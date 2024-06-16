«Это сделал кто-то близкий»: поклонники обсудили слитые в Сеть фотографии маленькой дочери Алены Рапунцель

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель по каким-то своим причинам пыталась скрыть от подписчиков факт рождения у нее дочери. С недавних пор у Алены Рапунцель теперь не только два сына Богдан и Святослав, но и дочка. имени которой пока никто не знает.
Сыновей Алена Рапунцель родила от разных мужчин. Папа Богдана — недавно вернувшийся на проект «Дом-2» Илья Яббаров, а отец Святослава — бывший супруг Алены Илья Семин. Их союз был очень скоротечным. Оба отца своими отпрысками не интересуются.
Алена Рапунцель с сыновьями Богданом и Святославом. Фото: соцсети Алены Рапунцель
Дочку Алена Рапунцель родила от своего нынешнего избранника, бизнесмена Александра Смурова. Вероятно, Алена Рапунцель планировала позже обнародовать факт появления у нее дочери. Но получилось так, как получилось.
На днях в Сети появились снимки маленькой белокурой девочки, которую на руках держала ее бабушка, мама Алены Рапунцель Татьяна Григорьевская. Судя по всему, она помогает дочери с малышкой.
В аккаунте, где было размещено фото, утверждалось, что кроха — грудная дочь Алены Рапунцель.
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Алена Рапунцель. Фото: соцсети Алены Рапунцель
Алена Рапунцель на эти кадры тут же отреагировала, косвенно подтвердив, что на фото запечетлена ее маленькая наследница. Она пообещала, что накажет людей, сливших снимки дочери. И пригрозила им полицией.
В Сети, между тем, обсуждают это обстоятельство. Кто-то даже назвал имя Саши Черно, утверждая, что именно она слила снимки малютки. Черно уже поспешила это опровергнуть.
«Замечательная дочка. Счастья и здоровья ей. Вы прекрасная мама. Желаю вам поставить всех деток на ноги», — высказалась Danilceva.Natali.
«Кому какое дело, родила она или нет? Зачем это? Захочет, расскажет и покажет сама Алена. А так, если это правда, то молодец девчонка. Воспитывает сама и своих детей ни на кого не скидывает», — уточнила Diachinaanastasi.
«Я очень рада за Алену. Это такое счастье — родить девочку. Некрасиво, что мы так узнали. Но самое главное, счастья и здоровья самым красивым девчонкам», — пожелала tatianasermyazhko.
«Обидно, что это сделал кто-то близкий, и фото все и видео были личными. А так — прекрасная дочь», — прокомментировал nastya__krasnova.
«Алена, ты молодец, детки все красивые и хорошие. Доча вообще красотка, тьфу, тьфу на вас. Ты хорошая мама, и не слушай всех вот этих дам, которые говорят гадости. В свои 27 ты уже состоялась как личность, а самое главное, как хорошая мама. Желаю вашей семье счастья», — поддержала tatka22.
«Я поздравляю вас с рождением дочки. Но мне кажется не получилось бы прятаться у публичного человека. Да и зачем? Ну поступили бы как Кузин с Артемовой, просто не показывали дочку. Дети — это счастье, и не нужно их существование скрывать. А так вы подогрели нездоровый интерес нездоровых людей. Растите здоровые и счастливые»,—поделилась мнением ekaterinasamuseva07.
«Аленка! Вот честно, накажи обязательно того, кто это сделал (слил фото малышки), и молчи дальше всем назло! Это не запрещено», — посоветовала ponomar1989.
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