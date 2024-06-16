Ирина Понаровская привела на свой концерт сына, невестку и внуков

71-летняя певица Ирина Понаровская после перерыва в концертной деятельности вновь вернулась на сцену. На днях Ирина Понаровская дала концерт в Москве.

Во время выступления Ирина Понаровская исполнила свои хиты. Песни «Женщина всегда права», «Ты – мой бог», «Гитара» вместе с вокалисткой пел весь зал.

Представила Ирина Понаровская на суд поклонников и новые песни. Правда, их она попросила разрешения у публики петь, подглядывая в текст.

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Поддержать Ирину Понаровскую во время выступления на концерт пришли самые близкие люди певицы — сын, невестка и двое внуков.

Ирина Понаровская представила свою семью, поприветствовав их со сцены. Знаменитость призналась, что волнуется, делая это.

«Они не очень знают, что я — известная певица. Для них ,я в первую очередь, любимая бабушка», — сказала Ирина Понаровская.