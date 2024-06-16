Степан Меньщиков в Москве проводит время с сыном и дочкой от Евгении Шамаевой

Бывший участник «Дома-2» Степан Меньщиков некоторое время назад перебрался жить в Таиланд вместе с женой Ангелиной и дочкой Степанией.

Правда, в эти дни Степан Меньщиков находится в Москве, куда прилетел недели три назад. В столице Степан Меньщиков отпраздновал свой день рождения и увиделся с детьми от брака с Евгенией Шамаевой.

У Степана Меньщикова одиннадцатилетний сын Иван и восьмилетняя дочка Варя. Звездный отец старается больше общаться с сыном и дочкой, которых видит довольно редко.

В микроблоге Степан Меньщиков поделился снимком, на котором запечатлен с Варей и Ваней в автобусе.