Степан Меньщиков в Москве проводит время с сыном и дочкой от Евгении Шамаевой

Бывший участник «Дома-2» Степан Меньщиков некоторое время назад перебрался жить в Таиланд вместе с женой Ангелиной и дочкой Степанией.
Правда, в эти дни Степан Меньщиков находится в Москве, куда прилетел недели три назад. В столице Степан Меньщиков отпраздновал свой день рождения и увиделся с детьми от брака с Евгенией Шамаевой.
У Степана Меньщикова одиннадцатилетний сын Иван и восьмилетняя дочка Варя. Звездный отец старается больше общаться с сыном и дочкой, которых видит довольно редко.
В микроблоге Степан Меньщиков поделился снимком, на котором запечатлен с Варей и Ваней в автобусе.
«Мы едем, едем, едем!» — написал Степан Меньщиков, не уточняя, куда же они направляются.
Степан Меньщиков с сыном и дочкой. Фото: соцсети Степана Меньщикова
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Поклонники в очередной раз поразились тому, как похожа Варвара на своего папу. Девочка растет настоящей копией Степана Меньщикова.
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