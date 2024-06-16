Катя Токарева из «Дома-2» — о жизни в США: «Платим за квартиру 2 тысячи 400 долларов в месяц»

Бывшие участники «Дома-2» Катя Токарева и Юрий Слободян вместе с сыном Марком уже полтора года живут в США. Пара поселилась в городе Сан-Диего штата Калифорния, на берегу Тихого океана.

В микроблоге Катя Токарева много и подробно рассказывает о том, как устроен быт их семьи в США. Часто ее публикации вызывают споры. На этот раз предметом дискуссии стала квартира Токаревой и Слободяна в Сан-Диего.

«Квартира у нас 75 кв. м. Разгорелись споры, что мы платим 2400 $ в месяц, что это очень много и необоснованно дорого для Америки, хотя это 30% от одной нашей зарплаты», — поделилась Катя Токарева.

Она заявила, что не считает, что она и муж переплачивают за съемное жилье. В комплексе, где они живут, есть сауна, гриль, бассейны, тренажеры. По мнению Кати Токаревой, все эти удобства стоят своих денег.

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Катя Токарева уточнила, что квартира укомлектована практически всей бытовой техникой, включая посудомоечную машинку. Правда, Токарева признала, что в жилище нет стиральной машинки.