Антон Гусев и его невеста поблагодарили поклонников за поздравления с помолвкой

Бывший участник «Дома-2» Антон Гусев после развода со второй женой Викой Романец вновь готов жениться. На днях он сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Яне.

После помолвки пара поделилась вполне семейным снимком, на котором Антон Гусев и Яна предстали со своими детьми от прошлых отношения. Рядом с Гусевым стоит сын Даниэль от Жени Феофилактовой, у около Яны — ее дочь.

Под фото Гусев и Яна поблагодарили подписчиков за поздравления с помолвкой.

«Спасибо каждому из вас за поздравления. Вас так много, спасибо за искренние пожелания, мы счастливы», — написали Антон Гусев и Яна.