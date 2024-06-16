Антон Гусев и его невеста поблагодарили поклонников за поздравления с помолвкой

Антон Гусев и его будущая жена Яна. Фото: соцсети Антона Гусева

Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев счастлив с новой избранницей Яной.

Бывший участник «Дома-2» Антон Гусев после развода со второй женой Викой Романец вновь готов жениться. На днях он сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Яне.

После помолвки пара поделилась вполне семейным снимком, на котором Антон Гусев и Яна предстали со своими детьми от прошлых отношения. Рядом с Гусевым стоит сын Даниэль от Жени Феофилактовой, у около Яны — ее дочь.

Под фото Гусев и Яна поблагодарили подписчиков за поздравления с помолвкой.

«Спасибо каждому из вас за поздравления. Вас так много, спасибо за искренние пожелания, мы счастливы», — написали Антон Гусев и Яна.

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Антон Гусев и Яна с детьми от прошлых отношений. Фото: соцсети Антона Гусева

В кадре все четверо выглядят, как дружная и гармоничная семья. Поклонники Антона Гусева тут же отметили, что в отличие от Вики Романец, Яна приняла сына Антона Гусева Даниэля от Жени Феофилактовой и сумела с ним подружиться.

«Мне нравится то, что она приняла вашего ребенка, в отличии от той же бывшей», — написала пользовательница под ником holllllllllaaaaa.

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