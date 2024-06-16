Ольга Меганская — про Константина Гецати: «Я точно знаю, что он передумал в самый последний момент»

Экс-солистка группы «ВИА ГРа», модель Ольга Меганская не может успокоиться после финала шоу телеканала ТНТ «Невеста. Экстра любовь».

Ольга Меганская призналась в микроблоге, что медиум Константин Гецати разбил ей сердце.

«Я точно знаю, что он передумал в самый последний момент», ­— поделилась Ольга Меганская в микроблоге.

Она поделилась своими размышлениями о поведении Константина Гецати, давая понять, что оно было довольно абьюзивным.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Это осетинское танго, в котором Костя кружил меня до финала, оставило большое количество мозолей, а от его финального па меня вообще стошнило», ­— добавила Ольга Меганская.

Певица и модель рассказала, как они с Гецати проводили время на съемках. Ольга Меганская фактически влюбилась в медиума и ради него была готова на многое, даже развестись с мужем.