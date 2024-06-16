Ольга Меганская — про Константина Гецати: «Я точно знаю, что он передумал в самый последний момент»

Экс-солистка группы «ВИА ГРа», модель Ольга Меганская не может успокоиться после финала шоу телеканала ТНТ «Невеста. Экстра любовь».
Ольга Меганская призналась в микроблоге, что медиум Константин Гецати разбил ей сердце.
«Я точно знаю, что он передумал в самый последний момент», — поделилась Ольга Меганская в микроблоге.
Она поделилась своими размышлениями о поведении Константина Гецати, давая понять, что оно было довольно абьюзивным.
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«Это осетинское танго, в котором Костя кружил меня до финала, оставило большое количество мозолей, а от его финального па меня вообще стошнило», — добавила Ольга Меганская.
Певица и модель рассказала, как они с Гецати проводили время на съемках. Ольга Меганская фактически влюбилась в медиума и ради него была готова на многое, даже развестись с мужем.
«Я задавала себе вопрос, почему меня не выбрал мужчина, который с самого начала был мной очарован. Мы провели вместе два месяца! Я приватно пела для него, была его Розой на воздушном «Титанике». Прошла с ним все испытания — куркумой, тмином и красным перцем. И в итоге, согласилась развестись ради него (хоть и с формальным, но все же) мужем ради него», — рассказала Ольга Меганская, которая явно рассчитывала на несколько иную развязку шоу.
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