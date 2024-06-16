Мама Анастасии Заворотнюк молилась в храме за несколько часов до смерти дочери

Раскрыты некоторые подробности ухода из жизни звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. В окружении актрисы рассказали, что, когда стало понятно, что Анастасия Заворотнюк доживает финальные часы своей жизни, ее мама Валентина Борисовна отправилась в храм.

Женщина провела там довольно много времени. Валентина Борисовна истово молилась за дочь, пытаясь продлить ее жизнь. Но чуда не произошло.

Утром 30 мая родственники Анастасии Заворотнюк сообщили ее поклонникам, что актрисы не стало.

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Анастасия Заворотнюк скончалась на руках у своего мужа, фигуриста Петра Чернышева. Он трогательно заботился о любимой жене во время болезни, делая все, чтобы продлить ее жизнь.

Напомним,мама Анастасии Заворотнюк Валентина Борисовна пережила обоих своих детей и мужа.

По материалам программы НТВ «Ты не поверишь!»