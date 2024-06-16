Ольга Меганская — о выборе Константина Гецати на шоу «Невеста. Экстра любовь»: «Я чувствовала, что нравлюсь ему»

Певица и модель Ольга Меганская вышла в финал шоу ТНТ «Невеста. Экстра любовь» вместе с моделью Лерой Некрасовой. Однако медиум Константин Гецати не подарил кольцо ни одной из них.

Ольге Меганской он объяснил это тем, что она замужем. Ольга Меганская дала понять, что разочарована таким финалом проекта. В соцсетях она призналась, что ей было очень больно узнать, что Константин Гецати ее отверг.

Ольга Меганская поблагодарила поклонников за поддержку после отказа от нее Константина Гецати. Она рассказала, что медиум ей очень понравился. И она чувствовала, его симпатию с первых же дней участия в шоу «Невеста. Экстра любовь».