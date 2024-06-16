Ольга Меганская — о выборе Константина Гецати на шоу «Невеста. Экстра любовь»: «Я чувствовала, что нравлюсь ему»

Певица и модель Ольга Меганская вышла в финал шоу ТНТ «Невеста. Экстра любовь» вместе с моделью Лерой Некрасовой. Однако медиум Константин Гецати не подарил кольцо ни одной из них.
Ольге Меганской он объяснил это тем, что она замужем. Ольга Меганская дала понять, что разочарована таким финалом проекта. В соцсетях она призналась, что ей было очень больно узнать, что Константин Гецати ее отверг.
Ольга Меганская поблагодарила поклонников за поддержку после отказа от нее Константина Гецати. Она рассказала, что медиум ей очень понравился. И она чувствовала, его симпатию с первых же дней участия в шоу «Невеста. Экстра любовь».
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Константин Гецати и Ольга Меганская. Фото: соцсети Ольги Меганской
«Я чувствовала, что я ему нравлюсь. Я знала это. Ну, может, не с первой серии. Но достаточно быстро… Напоминаю вам, что огромное количество всего происходящего не попало в эфир. Все это время ощущать обратную связь и думать, что это должно привести к чему-то большему. И потом — бах, на! Я даже не знала, что сказать», — поделилась Ольга Меганская в микроблоге.
Записывая видео для поклонников, Ольга Меганская глотала слезы. Очевидно, что девушка рассчитывала вовсе на другой финал шоу.
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