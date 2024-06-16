Алена Рапунцель из «Дома-2» намерена обратиться в полицию после публикации в Сети фото ее дочери

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель прокомментировала действия хейтеров и заодно подтвердила, что, действительно, стала мамой в третий раз.

Алена Рапунцель в микроблоге разместила сообщение, в котором призналась, что шокирована действиями неких людей, которые слили в Сеть фото ее маленькой дочери.

«Ну что, хейтеры, довольны? Всем слили фото и видео? Легче вам от этого стало?» — обратилась Алена Рапунцель к анонимам.

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Алена Рапунцель сама не комментировала свою третью беременность и не размещала в Сети снимков дочери. Судя по всему, фото сделали люди, которые следили за Аленой. Звезда телестройки напомнила непорядочным гражданам о бумеранге и полиции.

«А еще это — уголовное дело. Ну так, если вы не знали. Всех найдем. Все получат по заслугам», — пообещала Алена Рапунцель своим обидчикам.

Напомним, в Сети давно утверждали, что Алена Рапунцель родила третьего ребенка от своего нового избранника, бизнесмена Александра Смурова. По какой-то причине Алена Рапунцель решила этот факт скрыть от поклонников. Тогда как две первые свои беременности и рождение сыновей она делала достоянием общественности.

Вероятно, Алена Рапунцель хотела избежать обсуждений на тему, что она рожает от каждого мужчины, в которого влюбляется.

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