Юлия Ковальчук заявила, что старшая дочка предугадала дату рождения своей сестры

Юлия Ковальчук давно выступает на сцене. Она счастлива в браке с Алексеем Чумаковым. Их считают одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Личную жизнь они обычно скрывают. Певице удалось дважды от всех утаить беременность. В прошлом году у нее родилась дочка Алисия. Также у супругов растет Амелия, которой тогда было пять лет. По словам звезды, они заранее готовили малышку к тому, что в доме появится еще один ребенок, но ревности избежать не удалось.

Во время беседы с Натальей Подольской, Ковальчук заявила, что ее старшая дочка предугадала дату, когда родится ее сестра.

«Когда я была на девятом месяце и вот-вот уже должна была рожать. Уже каждая ночь мне давалась тяжело. Я помню, прихожу в шесть утра, сажусь к Амельке а кроватке. Сижу с ней, просто глажу ее. Тут она просыпается и говорить: "Мамочка, ну когда ты уже родишь?" Я говорю: "Доченька, ну когда я уже рожу?" Она такая сидела, сидела и говорит: "послезавтра!" А это раньше, чем я планировала. "Да, да! Ты родишь послезавтра". Ну здорово, давай посмотрим. Послезавтра я поехала рожать. Потом мне акушерки сказали, что это очень часто происходит, когда первые детки предсказывают дату родов вторых детей. Это прям по статистике частый случай», — поделилась певица в шоу «Ваша Наташа».

По словам Юлии, она также очень хотела, чтобы первая дочка родилась 12 числа, так как она сама родилась 12 числа, как и Чумаков.