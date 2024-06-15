Юлия Ковальчук призналась, что Алексей Чумаков дважды присутствовал ее на родах: «Муж убегал оба раза со съемок»

Юлия Ковальчук давно стала публичной персоной. Она состоит в браке с Алексеем Чумаковым. Влюбленные часто выступают вместе. А вот подробностями личной жизни они делятся редко. Летом 2023 году певица родила вторую дочку. Она получила имя Алисия. Также у них растет дочка Амелия, которой шесть лет. В беседе с Натальей Подольской артистка рассказала, как прошли ее роды в 34 года и в 40 лет. Она заверила, что все прошло легко. При этом звезда не ходила ни на какие курсы подготовок мам и не училась правильно дышать.

«Чем старше, тем организм немного сложнее все переносит. Общее физическое состояние было сложнее, не сказать, что это было совсем невыносимо, но есть с чем сравнивать. Шесть лет разницы — это достаточно серьезно, как выяснилось, для моего организма», — сказала Юлия.

Она отметила, что уже на последних месяцах беременности ей было труднее всего, так как из-за большого живота сложно передвигаться. Также певица не стала утаивать, что и восстанавливалась гораздо дольше в 40 лет. Примечательно, что Чумаков был с ней в ответственный момент. Ради этого ему пришлось убегать с работы.

«У меня не было сомнений, но сомневалась, захочет ли он в первый раз. Но он сказал, что обязательно хочет присутствовать. И оба раза он убегал со съемок! Чумакову и в самом деле пришлось срываться со съемок проектов, чтобы успеть увидеть появление детей», — поделилась Ковальчук.

Она рассказала, что в первый раз он должен был петь для НТВ, но съемки задерживались, а роды уже начались. В итоге продюсеры и руководство канала пошли ему на встречу и отпустили. А второй раз Алексей уже трудился над своим фильмом и у него была важная встреча. Юлия ждала пять часов, чтобы позвонить и сообщить, что ему надо бежать в роддом.