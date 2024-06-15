Беременная Кети Топурия устроила вечеринку в честь девятилетия дочки Оливии

Кети Топурия не так давно она объявила, что беременна. Певица уже растит с мужем Львом Деньговым сына Адама. Также от первого брака с Львом Гейхманом у нее есть дочка Оливия. Девочка живет с мамой, обожает брата и сразу нашла общий язык с отчимом. А 15 июня артистка поздравила наследницу с днем рождения. Она закатила вечеринку в честь ее девятилетия. Несмотря на то, что у солистки «А’Студио» уже большой живот, она появилась на празднике.

На площадку, где всех ждали аниматоры, Топурия приехала на лимузине с прозрачной крышей. Оливия нарядилась в пышное зеленое платье со шлейфом. Она была в предвкушении торжества.