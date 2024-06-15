Беременная Кети Топурия устроила вечеринку в честь девятилетия дочки Оливии

Кети Топурия не так давно она объявила, что беременна. Певица уже растит с мужем Львом Деньговым сына Адама. Также от первого брака с Львом Гейхманом у нее есть дочка Оливия. Девочка живет с мамой, обожает брата и сразу нашла общий язык с отчимом. А 15 июня артистка поздравила наследницу с днем рождения. Она закатила вечеринку в честь ее девятилетия. Несмотря на то, что у солистки «А’Студио» уже большой живот, она появилась на празднике.
На площадку, где всех ждали аниматоры, Топурия приехала на лимузине с прозрачной крышей. Оливия нарядилась в пышное зеленое платье со шлейфом. Она была в предвкушении торжества.
Оливия Гейхман. Фото: соцсети Кети Топурии
А праздник всех поразил своей грандиозностью. Стол был сервирован в розово-зеленых тонах. Везде ходили аниматоры в костюмах медведей. Была зона с аттракционами, а также целый мини-зоопарк, где дети могли погладить уточек, козочек и других животных.
Оливия не переставала кружиться перед мамой. Именинница была довольна нарядом. После сбора гостей начались игры и конкурсы. Кульминацией вечера стал праздничный торт.
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Кети Топурия засняла дочку в платье. Фото: соцсети Кети Топурии
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