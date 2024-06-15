На Троекуровском кладбище открыли памятник модельеру Валентину Юдашкину

Спустя чуть больше после смерти Валентина Юдашкина его семья установила памятник на его могиле. Открытие состоялось 15 июня на Троекуровском кладбище. Его родные пришли, чтобы почтить память модельера, а также друзья: Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Константин Эрнст, Дмитрий Песков с женой Татьяной Навкой. Памятник искусно исполнен. Юдашкин изображен в полный рост в любимой позе — со скрещенными на груди руками. Во время торжественной церемонии Песков возложил алые розы, а также произнес речь.

«Он сейчас в лучшем мире находится. Наверное, сверху смотрит на свою семью, и он рад. Здесь он тоже все время живет и будет жить всегда, потому что мы все его всегда помним, и те, кто был его другом, и те, кто был поклонником его творчества, и те, кто просто его любил, а таких в нашей стране очень-очень много. Их миллионы, и они его любят до сих пор. Пока живет эта любовь, он тоже жив здесь, пусть он уже и забронзовел», — цитируют пресс-секретаря президента «Известия».

Многие, кто пришел на кладбище отметили, что Юдашкин выглядит словно живой благодаря памятнику. На могиле появилось много цветов. В этот день все присутствующие вспоминали достижения кутюрье, каким он был. Песков уверен, что Валентин доволен тем, какой памятник для него сделали.

Напомним, что после смерти модельера его Модный дом возглавила дочка Галина. Она живет в Дубае, но на днях прилетела в Москву с детьми.