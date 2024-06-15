Сестра Жанны Фриске о своей дочери: «Та еще артистка, похлеще тети будет»

9 лет прошло со дня смерти Жанны Фриске. Певица не смогла победить онкологическое заболевание, поэтому ушла из жизни очень рано. Семья артистки до сих пор не смирилась со случившимся. Ее сестра Наталья тоже пыталась строить карьеру в шоу-бизнесе, но потом передумала. Однако накануне она появилась на премии «Муз-ТВ». Родственница артистки в мерцающем платье в пол спела с группой «Блестящие» и почтила память звезды. Во время выступления зрители увидели ожившее изображении Жанны, чего удалось добиться с помощью нейросети.

Отец певицы получила награду, которую присудили ей посмертно. А Наталья рассказал о своей дочке Луне, которую родила в 2022 году. По ее словам, она не будет строить карьеру певцы, так как хочет быть всегда рядом со своим ребенком. Фриске похвасталась, что малышка унаследовала талант от дедушки.

«Ой, это та еще артистка, мне кажется, похлеще тети будет. Это все мы в дедушку, ну, в папу нашего. Папа у нас тоже в прошлом артист», — заявила Наталья, пишет KP.RU.

Она призналась, что во время репетиций постоянно плакала. Для нее было важно почтить память сестры. По ее словам, родителями тоже тяжело без Жанны.