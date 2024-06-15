Михаил Боярский заявил, что радостные события поддерживают его после тяжелой болезни

74-летний Михаил Боярский не скрывает, что у него есть проблемы со здоровьем. В конце прошлого года он перенес операцию на сердце. Позже артист еще несколько раз оказывался в больнице. У него был инфаркт. Однако после этого актер вернулся на сцену в театре. Он продолжает работать. А вот на светских мероприятиях звезду кино редко можно увидеть. Но накануне он сделал исключение. Боярский приехал в Екатеринбург, где занять кресло члена жюри на «Встрече выпускников КВН».

Игра зарядила его позитивной энергией. Он даже согласился пообщаться с журналистами. Боярский рассказал, что ему помогает после тяжелой болезни.

«Чего нет, того не потеряешь. Я имею в виду здоровье, естественно. А это нормально. И я чувствую себя в соответствии своему возрасту. Но поездка сюда для меня радостное событие, а это всегда хорошее ободряющее лекарство», — сказал артист.

Звезда фильма «Три мушкетера» в интервью признался, что восхищается такими мастерами юмора, как Чарли Чаплин, Аркадий Райкин, Геннадий Хазанов и Андрей Миронов. Он отметил, что эти актеры являются профессионалами своего дела, способными с легкостью переключаться между комедией и трагедией. Боярский также добавил, что, несмотря на то, что сам он не является смешным артистом, он всегда старался быть причастным к комедийному жанру и с удовольствием шутит при возможности.

Актер добавил, что ему нравится творчество «Уральских пельменей». Он заявил, что пытается у них учиться, пишет Ural.KP.RU.