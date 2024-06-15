Сестра Жанны Фриске с группой «Блестящие» выступила на сцене премии «Муз-ТВ»

Жанну Фриске оживили с помощью искусственного интеллекта. Фото: Global Look Press

Наталья Фриске приняла участие в премии, почтив память своей знаменитой сестры.

В этом году Жанне Фриске могло исполниться 50 лет. Поэтому в честь певицы была создана специальная номинация на премии «Муз-ТВ». Ей посмертно присудили награду «Легенде российской популярной музыки». Ее забрал отец артистки, который приехал на мероприятие. Примечательно, что в этот вечер на сцене выступила группа «Блестящие» с Юлией Ковальчук, Анной Семенович и сестрой Фриске Натальей, которая была в сиреневом мерцающем платье в пол. Они исполнили хит «А на море белый песок». 

Был подготовлен сюрприз для зрителей. В конце номера появилась сама Жанна. Ее оживили с помощью искусственного интеллекта. Ее изображение было на огромном полотне. 

Владимир Фриске не сдержал слез, когда увидел этот номер, как и многие в зале. 

Сестра Жанны Фриске с группой «Блестящие». Фото: соцсети Натальи Фриске

Напомним, что у Жанны остался сын Платон. Мальчика растит Дмитрий Шепелев, который был в отношениях с певицей. Однако он так и не помирился с семьей артистки, поэтому они наблюдают за тем, как растет их внук в соцсетях.

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