Сестра Жанны Фриске с группой «Блестящие» выступила на сцене премии «Муз-ТВ»

В этом году Жанне Фриске могло исполниться 50 лет. Поэтому в честь певицы была создана специальная номинация на премии «Муз-ТВ». Ей посмертно присудили награду «Легенде российской популярной музыки». Ее забрал отец артистки, который приехал на мероприятие. Примечательно, что в этот вечер на сцене выступила группа «Блестящие» с Юлией Ковальчук, Анной Семенович и сестрой Фриске Натальей, которая была в сиреневом мерцающем платье в пол. Они исполнили хит «А на море белый песок».

Был подготовлен сюрприз для зрителей. В конце номера появилась сама Жанна. Ее оживили с помощью искусственного интеллекта. Ее изображение было на огромном полотне.

Владимир Фриске не сдержал слез, когда увидел этот номер, как и многие в зале.