Ольга Бузова в образе императрицы приехала на карете на красную дорожку премии «Муз-ТВ»

Ольга Бузова не скрывает, что привыкла к любому мероприятию тщательно готовиться. Обычно она сама подбирает наряды для выступлений, а вот к красным дорожкам ее готовит стилист. Недавно певица оказалась в центре внимания, когда выступила в Уфе. Ее слишком открытый наряд на концерте в День защиты детей вызвал шквал осуждений и негатива. Ей даже пришлось извиниться за свой аутфит. Не удивительно, что для премии «Муз-ТВ» в этом году звезда выбрала закрытый лук.

На красной дорожке она появлялась ранее в образе русалки, верхом на коне, а также в самых разнных платьях. Теперь певица приехала на карете. Ее сопровождали шуты и карлили-скоморохи. Ольга предстала в образе императрицы. На ней было платье с пышной юбкой и кружевами, ажурные туфли и высокий светлый парик. Также артистку накрасили в стиле 18 века.