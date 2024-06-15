Ольга Бузова в образе императрицы приехала на карете на красную дорожку премии «Муз-ТВ»

Ольга Бузова снова затмила всех. Фото: соцсети Ольги Бузовой

Ольга Бузова выделилась в очередной раз, появившись на премии в умопомрачительном наряде.

Ольга Бузова не скрывает, что привыкла к любому мероприятию тщательно готовиться. Обычно она сама подбирает наряды для выступлений, а вот к красным дорожкам ее готовит стилист. Недавно певица оказалась в центре внимания, когда выступила в Уфе. Ее слишком открытый наряд на концерте в День защиты детей вызвал шквал осуждений и негатива. Ей даже пришлось извиниться за свой аутфит. Не удивительно, что для премии «Муз-ТВ» в этом году звезда выбрала закрытый лук. 

На красной дорожке она появлялась ранее в образе русалки, верхом на коне, а также в самых разнных платьях. Теперь певица приехала на карете. Ее сопровождали шуты и карлили-скоморохи. Ольга предстала в образе императрицы. На ней было платье с пышной юбкой и кружевами, ажурные туфли и высокий светлый парик. Также артистку накрасили в стиле 18 века. 

Ольга Бузова позировала в образе императрицы. Фото: соцсети Ольги Бузовой

«Я — Ольга! Ольга первая!» — заявила звезда.

Примечательно, что в этот вечер она выступила на сцене. Певица была в мерцающем серебристом комбинезоне. Она летала на конструкции в форме сердца с крыльями. Артистка зажигательно танцевала. Публика тепло встретила экс-ведущую «Дома-2».

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