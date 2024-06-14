Бывший муж Заворотнюк — о причине ее болезни: «Расплата за грехи молодости»

Первый муж ныне покойной актрисы Анастасии Заворотнюк, немецкий бизнесмен Олаф Шварцкопф выдвинул свою версию причины болезни, которая унесла ее жизнь.

По словам Олафа Шварцкопфа, диагноз мог стать расплатой за грехи, которые Анастасия Заворотнюк совершила в молодости. Дело в том, что Анастасия Заворотнюк ждала ребенка от Олафа, но малышу не суждено было родиться.

Олаф Шварцкопф уверен, что Анастасия Заворотнюк не просто так потеряла ребенка. По его мнению, выкидыш произошел, потому что этого хотела актриса.

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По словам Олафа Шварцкопфа, все произошло перед поездкой на родину Анастасии Заворотнюк, в город Астрахань. Актриса попросила ее куда-то завести, отсутствовала тридцать минут, а потом у нее случился выкидыш.

«Я от многих слышал, что вот, мол, погиб ваш ребенок, в итоге она заболела. Как расплата за грехи молодости», — делился Олаф Шварцкопф некоторое время назад с журналистами.

По материалам программы НТВ «Основано на реальных событиях»