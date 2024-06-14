Экс-возлюбленная Саши Петрова Стася Милославская представила нового избранника

Стася Милославская. Фото: Global Look Press

Актриса Стася Милославская, которую все жалели после скоропалительной женитьбы Александра Петрова, больше не одинока.

Бывшая пассия актера Александра Петрова Стася Милославская уже не одинока. На днях Стася Милославская появилась на публике в сопровождении нового избранника.

На юбилее кафе «ПушкинЪ» Стася Милославская была вместе со статным молодым человеком, в котором все узнали редактора журнала «Правила жизни» Трифона Бебутова. Ему 32 года, он на три года старше Стаси.

Трифон Бебутов и Стася Милославская делали все, чтобы продемонстрировать, что они — влюбленная пара. Они вместе позировали фотографам, Трифон в это время нежно обнимал Стасю за талию.

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Трифон Бебутов. Фото: соцсети Трифона Бебутова

Стоит отметить, что в микроблоге Трифона Бебутова много снимков Стаси Милославской с нежными подписями. Под одним из фото Стаси Трифон сообщил, что встретил прекрасную и нежную девушку. 

В день рождения Стаси Милославской он поздравил ее на своей странице, а та отреагировала, отправив ему смайлики в виде сердечек.

Напомним, бывший избранник Стаси Милославской актер Александр Петров некоторое время назад неожиданно для всех женился на девушке, которую, по его признанию, просто встретил на улице и сразу же влюбился.

По материалам kp.ru

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