Экс-возлюбленная Саши Петрова Стася Милославская представила нового избранника

Бывшая пассия актера Александра Петрова Стася Милославская уже не одинока. На днях Стася Милославская появилась на публике в сопровождении нового избранника.

На юбилее кафе «ПушкинЪ» Стася Милославская была вместе со статным молодым человеком, в котором все узнали редактора журнала «Правила жизни» Трифона Бебутова. Ему 32 года, он на три года старше Стаси.

Трифон Бебутов и Стася Милославская делали все, чтобы продемонстрировать, что они — влюбленная пара. Они вместе позировали фотографам, Трифон в это время нежно обнимал Стасю за талию.