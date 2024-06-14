Экс-возлюбленная Саши Петрова Стася Милославская представила нового избранника

Бывшая пассия актера Александра Петрова Стася Милославская уже не одинока. На днях Стася Милославская появилась на публике в сопровождении нового избранника.
На юбилее кафе «ПушкинЪ» Стася Милославская была вместе со статным молодым человеком, в котором все узнали редактора журнала «Правила жизни» Трифона Бебутова. Ему 32 года, он на три года старше Стаси.
Трифон Бебутов и Стася Милославская делали все, чтобы продемонстрировать, что они — влюбленная пара. Они вместе позировали фотографам, Трифон в это время нежно обнимал Стасю за талию.
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Трифон Бебутов. Фото: соцсети Трифона Бебутова
Стоит отметить, что в микроблоге Трифона Бебутова много снимков Стаси Милославской с нежными подписями. Под одним из фото Стаси Трифон сообщил, что встретил прекрасную и нежную девушку.
В день рождения Стаси Милославской он поздравил ее на своей странице, а та отреагировала, отправив ему смайлики в виде сердечек.
Напомним, бывший избранник Стаси Милославской актер Александр Петров некоторое время назад неожиданно для всех женился на девушке, которую, по его признанию, просто встретил на улице и сразу же влюбился.
По материалам kp.ru
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