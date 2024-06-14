Киркоров с букетом пришел на выступление Стоцкой: «Цветы мои не забудь»

Некогда Филиппу Киркорову и Анастасии Стоцкой приписывали роман. Поговаривали даже, что, мол, сын Анастасии Стоцкой подозрительно сильно похож на поп-короля.

Анастасия Стоцкая все домыслы о том, что Филипп Киркоров может быть отцом ее ребенка, опровергала. Но так или иначе, а знаменитости дружат уже больше двух десятков лет и поддерживают друг друга.

Накануне, например, Филипп Киркоров побывал на мюзикле по песням группы «Секрет», в котором принимает участие Анастасия Стоцкая.

Филипп Киркоров пришел в гримерку к певице с букетом цветов.

Он в очередной раз отметил, что Стоцкая очень талантливая артистка.

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«А я — просто проводник ее успеха, который состоялся почти четверть века назад», — озвучил свою скромную роль в творческой жизни Анастасии Стоцкой Филипп Киркоров.

После мюзикла знаменитости тепло пообщались, а потом попрощались.

«Цветы мои не забудь», — напомнил Киркоров Стоцкой перед расставанием.