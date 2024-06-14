Саша Артемова из «Дома-2» — о четырехлетней дочери: «Попросила дома называть ее «женщина»

Саша Артемова. Фото: соцсети Саши Артемовой

Экс-участница «Дома-2» Саша Артемова рассказала о странной просьбе маленькой дочери.

Экс-участница «Дома-2» Саша Артемова после развода с Женей Кузиным одна растит их общую дочку. Папа иногда наведывается к малышке и общается с ней, но основная часть забот, связанных с воспитанием ребенка, лежит, конечно же, на матери.

Саша Артемова много сил и средств вкладывает в наследницу, которой в сентябре исполнится пять лет. Саша Артемова любит наряжать дочку и тщательно продумывает ее образы.

Судя по всему, кроха тоже очень увлечена своими нарядами, что даже обратилась к маме с необычной для девочки ее возраста просьбой. Об этом Саша Артемова поведала в микроблоге.

«Дочь попросила дома называть ее «женщина» и только мне можно и моей маме», — поделилась Саша Артемова.

Дочь Саши Артемовой. Фото: соцсети Саши Артемовой

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Свой рассказ о дочери Саша Артемова сопроводила снимком наследницы. В кадре девочка запечатлена одетой во все черное. На ней платьице, гольфы и туфельки темного цвета. Белый только воротник, которым украшено платье.

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