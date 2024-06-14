В белой шляпке и пудровом костюмчике, весело трескает мороженое: Джанабаева показала подросшую дочку от Меладзе

Певица и актриса Альбина Джанабаева нечасто балует поклонников фотографиями своих детей от мужа, известного музыканта Валерия Меладзе.

Поэтому всякий раз, когда снимки наследников звездной пары все же оказываются в Сети, они тут же приковывают к себе внимание общественности.

На этот раз Альбина Джанабаева порадовала подписчиков новым снимком дочки Агаты, которой в апреле исполнилось три года. Судя по всему, семейство сейчас отдыхает в какой-то жаркой стране.

В кадре маленькая Агата Меладзе запечатлена на прогулке. Малышка облачена в пудровый костюмчик, состоящий из просторного топа и шортиков, а ее голову украшает и заодно защищает от палящего солнца белая шляпка. Агата весело трескает мороженое.