Кушанашвили — о встрече с Заворотнюк: «Я говорил, что нельзя сниматься в плохих фильмах»

Известный журналист Отар Кушанашвили вспомнил о своем разговоре с ныне покойной актрисой Анастасией Заворотнюк. Однажды они оказались на соседних креслах в самолете.
Между знаменитостями завязалась беседа. Отар Кушанашвили, который всегда интересовался шоу-бизнесом и жизнью селебрити, знал, о чем нужно говорить с актрисой.
«Я делал ей комплименты и говорил, что нельзя сниматься в плохих фильмах», — поделился Отар Кушанашвили.
Анастасия Заворотнюк же в ответ посетовала, что вокруг ее персона маловато шума. И тут же обратилась к Кушанашвили с просьбой помочь устроить вокруг ее имени какой-нибудь скандал, да хотя бы публично назвать ее бездарной актрисой.
Отар Кушанашвили самоиронию Анастасии Заворотнюк оценил.
«Я обнаружил в ней редкое чувство самоиронии», — сообщил Отар Кушанашвили.
Напомним, о том, что Анастасии Заворотнюк не стало, ее семья сообщила поклонникам утром 30 мая. 1 июня актрису проводили в последний путь.
По материалам YouTube-шоу «Каково?»
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