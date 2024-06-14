Кушанашвили — о встрече с Заворотнюк: «Я говорил, что нельзя сниматься в плохих фильмах»

Известный журналист Отар Кушанашвили вспомнил о своем разговоре с ныне покойной актрисой Анастасией Заворотнюк. Однажды они оказались на соседних креслах в самолете.

Между знаменитостями завязалась беседа. Отар Кушанашвили, который всегда интересовался шоу-бизнесом и жизнью селебрити, знал, о чем нужно говорить с актрисой.

«Я делал ей комплименты и говорил, что нельзя сниматься в плохих фильмах», — поделился Отар Кушанашвили.

Анастасия Заворотнюк же в ответ посетовала, что вокруг ее персона маловато шума. И тут же обратилась к Кушанашвили с просьбой помочь устроить вокруг ее имени какой-нибудь скандал, да хотя бы публично назвать ее бездарной актрисой.

Отар Кушанашвили самоиронию Анастасии Заворотнюк оценил.

«Я обнаружил в ней редкое чувство самоиронии», — сообщил Отар Кушанашвили.

Напомним, о том, что Анастасии Заворотнюк не стало, ее семья сообщила поклонникам утром 30 мая. 1 июня актрису проводили в последний путь.

По материалам YouTube-шоу «Каково?»