Максим Аверин заговорил о Татьяне Тарасовой: «Мы не приятели и не друзья»

Российский актер Максим Аверин поделился с Teleprogramma.pro воспоминаниями об интервью с известным тренером Татьяной Тарасовой. Он отметил, что для него в тот момент было важно узнать больше о личности Татьяны Анатольевны, нежели рассказывать о продолжении сериала «Склифосовский», в котором он снимается в течение нескольких последних лет.

Максим Аверин назвал Татьяну Тарасову потрясающей и великой женщиной, при этом заявив, что они не поддерживают приятельских отношений.

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«Мы не приятели и не друзья. Но для меня это было тогда неким большим приятным комплиментом», — сказал Аверин об интервью с Тарасовой.

Актер Максим Аверин также высказал свое отношение к прошлому и будущему. Он подчеркнул, что живет настоящим и не привык оглядываться на прошлые достижения. По мнению Максима Аверина, жить прошлым – это глупо и бессмысленно. Аверин призывает наслаждаться каждым моментом жизни и не беспокоиться о том, что ждет впереди.