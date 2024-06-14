Отец Киркорова обратился в полицию из-за мошенника, выманившего у него 3,5 млн рублей

Бедрос Киркоров. Фото: Global Look Press

Сообщается, что некий бизнесмен втерся в доверие к 92-летнему Бедросу Киркорову, и тот занял ему крупную сумму.

Предприниматель, познакомившийся с 92-летним отцом Филиппа Киркорова Бедросом, сумел так расположить к себе пожилого артиста, что тот без сомнений дал ему в долг 3,5 миллиона рублей. Сделка состоялась 14 июня прошлого года, были написаны все расписки. Бизнесмен обязался вернуть деньги до 10 октября.

Но минули уже и осень, и зима, и весна. А своих денег Бедрос Киркоров так и не увидел. Отчаявшись вернуть свои миллионы, мужчина обратился с заявлением в полицию. В процессе расследования выяснилось, что ответчик Санасар Басенцян, одолживший деньги у отца Филиппа Киркорова в марте 2024 года признан банкротом. Адвокат Бедроса Киркорова полагает, что бизнесмен и не планировал возвращать долг.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Есть все признаки спланированного мошенничества по весьма распространенному сценарию: втерся в доверие, обманул, скрылся», — сказал адвокат Бедроса Киркорова Олег Кулагин. 

По материалам телеграм-канала SHOT

Читайте также:

Читайте также