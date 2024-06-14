Счета Ивлеевой заблокированы из-за долга по налогам в 11 млн рублей

Казалось бы, телеведущая и блогерша Настя Ивлеева только-только начала выходить из пике, в которое свалилась после своей памятной вечеринки в конце 2023 года, как на нее вновь обрушились неприятности.

Теперь стало известно, что у Насти Ивлеевой обнаружились долги перед налоговой в 11,3 миллиона рублей. Причем, судя по всему, накопились они не вчера. Скорее всего, сумма повисла давно, Анастасия Ивлеева вовремя не оплатила налоги, и теперь ее счета заблокированы.

По уточненной информации, Настя Ивлеева должна была выплатить эту сумму еще полтора месяца назад. Если она не погасит долги в ближайшее время, то, вполне возможно, приставы закроют ей выезд за границу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Кстати, за это время Настю Ивлееву трижды штрафовали за уклонение от оплаты налогов на полторы тысячи рублей. Но это не стало для нее мотивацией погасить долг.

Напомним, на днях Настя Ивлеева с большой помпой открыла ресторан в Москве.

По материалам телеграм-канала SHOT