Брат Галкина*, у которого прошли обыски, владеет имуществом на сумму 1, 3 млрд рублей

Старший брат шоумена Максима Галкина* Дмитрий Галкин попал под пристальное внимание правоохранительных органов в связи с тем, что скрыл свое двойное гражданство. У 59-летнего бизнесмена имеется не только российский паспорт, но и израильский. По поводу нарушения законодательства в его доме в Москве прошли обыски, а теперь еще и стало известно, чем владеет родственник Максима Галкина*.

Как выяснилось, имущества у Дмитрия Галкина в России примерно на 1, 3 млрд рублей. Дмитрий Галкин владеет земельными участками в Новой Москве, просторным домом здесь же, квартирой в Черемушках.

Плюс ко всему у Дмитрия Галкина есть два роскошных автомобиля класса «люкс» от немецкого автопрома — «Мерседесы» и байк Harley Davidson.

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Кстати, за автомобилями числятся несколько неоплаченных штрафов на 147 тысяч рублей.

Есть у брата Максима Галкина* недвижимость и в Израиле. В его просторном особняке в Кесарии живут Максим Галкин* и Алла Пугачева с детьми-близнецами, которые перебрались в Израиль больше двух лет назад.

По материалам телеграм-канала SHOT

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента