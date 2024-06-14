Кушанашвили — о маме Заворотнюк, потерявшей сына и дочь: «Под каким свинцовым грузом живет эта хрупкая женщина»

Известный журналист Отар Кушанашвили выразил свое соболезнование и сочувствие мамы актрисы Анастасии Заворотнюк Валентине Борисовне.

Он дал понять, что людям, не пережившим такой беды, сложно даже осмыслить его масштаб. Как эта хрупкая женщина справляется с такими страшными событиями в своей жизни, трудно себе представить. Валентина Борисовна уже очень пожилой человек, в августе ей исполнится 81 год.

Она потеряла своих самых близких людей — мужа, сына и дочь.

«Вы представляете, под каким свинцовым грузом живет эта хрупкая женщина… Как наши мамы выносят эту вселенскую боль, которая бьет и бьет их без конца?..» — высказал сочувствие Отар Кушанашвили.

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Напомним, о том, что Анастасии Заворотнюк не стало, семья актрисы сообщила поклонникам утром 30 мая.

По материалам YouTube-шоу «Каково?»