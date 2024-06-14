Антон Гусев из «Дома-2» сделал предложение своей возлюбленной Яне

Бывший участник «Дома-2» Антон Гусев демонстрирует готовность к новому, третьему по счету, браку в своей жизни. Антон Гусев сделал предложение руки и сердца своей избраннице Яне.

Накануне Яна вместе со своей дочкой прилетела в Москву из Екатеринбурга, где живет. Антон Гусев пригласил обеих на ужин в ресторан с панорамным видом. Вместе с Антоном в тот вечер был и его сын Даниэль от брака с Евгенией Феофилактовой.

Во время ужина Антон Гусев встал из-за стола и протянул Яне помолвочное колечко, предложив ей стать его женой. Счастливая Яна бросилась на шею Гусеву, что, разумеется, означало согласие.

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Напомним, Антон Гусев два года назад развелся с Викторией Романец, на которой женился сразу же после развода с первой женой Женей Феофилактовой. Вся троица — экс-участники «Дома-2».

Нынешняя избранница Гусева не имеет отношения к реалити-шоу. Поклонники надеются, что этот союз имеет все шансы быть прочным.