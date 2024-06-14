Врачи отказались оперировать опухоль у Светланы Мастерковой и отпустили ее домой

Врачи отказались пока проводить операцию на головном мозге прославленной спортсменке Светлане Мастерковой. Как стало известно, двукратную чемпионку Олимпийских игр и чемпионку мира по легкой атлетике Светлану Мастеркову медики уже отпустили домой из клиники.

Под наблюдением врачей легкоатлетка находилась несколько дней. За это время медики провели все необходимые обследования и пришли к выводу, что вмешательство пока не требуется.

Светлана Мастеркова будет наблюдаться у онколога. Специалист должен составить план лечения.

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Напомним, Светлана Мастперкова была госпитализирована 5 июня в нейрохирургическое отделение одной из московских клиник в состоянии средней тяжести. Во время МРТ головного мозга у спортсменки была обнаружена опухоль небольшого размера.

По материалам Mash