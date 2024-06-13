Михаил Шац* признался, что редко видит младшую дочь от Татьяны Лазаревой**

Михаил Шац* стал одним из тех артистов, кто уехал из России. Он живет в Израиле уже два года. Примечательно, что Татьяна Лазарева**, которая с ним была 25 лет, тоже покинула страну. Но она перебралась в Испанию. Супруги в начале этого года объявили о разводе. При этом им удалось сохранить дружеские отношения.

У них есть дочки: 25-летняя София, 18-летняя Антонина, а также сын Лазаревой** от первого брака, которого Шац* воспитывал как родного. Теперь их наследники живут в разных странах. Старшая дочка с братом обосновалась в Португалии, а вот младшая дочка учится в Англии. Если с Софией телеведущий порой видится и даже снимает подкасты, то общение с младшей дочкой происходит гораздо реже. Он посетовал, что она чаще ездит к маме в Испанию.

Михаил* впервые после долгой разлуки увидит младшую дочь только в конце месяца, поскольку их расписания не совпадают. Однако со старшими детьми он встречается чаще, так как периодически посещает Лиссабон, где они проживают. Это происходит несколько раз в год. Он посетовал, что это плачевный итог последних двух лет, так как ему пришлось переехать. Об этом артист рассказал в интервью на YouTube-канале Sheinkin 40.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

* *Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.