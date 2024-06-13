Тарасов объяснил, почему не ответил на слова Бузовой: «Что я плохой футболист? Ну, она правду сказала»

Ольга Бузова уже почти 8 лет состоит в разводе с Дмитрием Тарасовым. Ей пока не удалось обрести счастье в личной жизни. При этом она построила успешную карьеру. Бывшая ведущая «Дома-2» выступает на сцене как певица, как актриса, ведет популярные проекты и снимается в кино. А вот ее экс-муж женился на Анастасии Костенко, которая подарила ему четверых детей. За все время Дмитрий Тарасов однажды столкнулся с бывшей женой на Премии. Тогда Ольга обратилась к нему с колкими словами, демонстрируя, что она популярна и красива.

А недавно телеведущая снова задела Дмитрия Тарасова. Она приехала на мероприятие, где награждали футболистов. Ей доверили вручить одну из наград. Тогда артистка публично заявила, что Дмитрий плохой футболист.

«Как стать самым медийным футболистом? Можно просто жениться на Бузовой, на самой популярной девушке в стране. Можно даже не уметь играть в футбол при этом. Даже можно развестись, закончить футбольную карьеру. И при этом остаться медийным», – сказала тогда Ольга.

Тарасов пояснил, что тоже приехал на эту Премию, но увидел ее во время фуршета и решил уехать.

«Я сразу сказал, что уеду. Ну, не хочу... Зачем мне эти пересечения. Ей уже, сто процентов, сообщили, что я там. Я этого не хотел, мне это не нужно. Но она ничего такого не сказала. Что я плохой футболист? Ну, она правду сказала», — с иронией заявил Дмитрий Тарасов Алене Жигаловой в ее шоу.

Футболист добавил, что не видит смысла отвечать на слова бывшей жены. Также он попросил, чтобы Ольга Бузова не переставала о нем говорить.