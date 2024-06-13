Бен Аффлек снова начал злоупотреблять алкоголем на фоне проблем в браке с Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес является популярной исполнительницей. Она пережила несколько разводов. В 2022 году певица сыграла свадьбу с Беном Аффлеком, с которым у нее был роман в молодости. Поклонники ликовали, так как считали их идеальной парой. Однако в последние месяцы актер постояно был грустным, когда выходил в свет с женой. Поползли слухи, что у них проблемы в отношениях. Якобы конфликты случились, так как Бен не хочет делать отношения публичными, а Дженнифер придерживается другого мнения.

Около месяца назад выяснилось, что супруги больше не живут вместе. В окружении артиста заявили, что кризис в браке плохо повлиял на Аффлека, поэтому он вернулся к пагубной привычке, хотя шесть лет вел трезвый образ жизни.

По словам инсайдера, актер находится на стадии «острой печали», поэтому взялся за алкоголь.

«Я слышал, что он пьет. Он полон демонов — очень проблемный человек», — цитирует свой источник Daily Mail. «Я видел его остекленевшие глаза, и это очень беспокоит всех, кто о нем заботится», — сказал еще один знакомый звезды.

Примечательно, что ранее именно Дженнифер Лопес, которая ведет здоровый образ жизни и занимается спортом, вдохновила Бена Аффлека на жизнь в трезвости. Но теперь и сама певица надломлена. Она начала сталкиваться с приступами гнева и паники. Пока певица надеется, что еще может спасти брак с помощью терапии. Но ее родные настроены против Бена.