Дмитрий Тарасов продал бизнесмену особняк за 200 млн рублей и переехал в съемное жилье с женой и детьми

Дмитрий Тарасов является футболистом. Он уже длительное время состоит в браке с Анастасией Костенко. Избранница родила ему двух дочек и двоих сыновей. Спортсмен жил с семьей в особняке, который купил еще когда был в браке с Ольгой Бузовой. Там певица делала ремонт на свой вкус. Но футболист захотел избавиться от роскошной недвижимости. Он то повышал цену, то понижал. В беседе с Аленой Жигаловой в ее шоу Тарасов признался, что продал его за круглую сумму.

«Этим занимался риэлтор. Он реально долго продавался, года два. Не было задачи продать его здесь и сейчсас. Ну вот и продали за 200 млн рублей. Там живет неизвестный человек, бизнесмен», – пояснил он.

По словам спортсмена, деньги пошли на покупку другого жилья. Он похвастался, что строит новый дом.

«Сейчас мы временно переехали в съемное жилье в поселке, который выбрала Настя. Она очень хотела. Этот дом на Новой Риге находится. Детям скоро надо будет идти в школу, поэтому важна инфраструктура. Дом поменьше, намного комфортней и дешевле», – поделился Дмитрий.