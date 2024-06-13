Тарасов осудил Бузову за наряд на выступлении в Уфе: «Я бы детей на такой концерт не отправил»

Бывший муж Ольги Бузовой посмотрел кадры с ее выступления. Фото: Global Look Press

Дмитрий Тарасов оценил смелый наряд Ольги Бузовой, в котором она пела в столице Башкирии.

Ольга Бузова недавно оказалась в центре скандала. Она появилась на концерте в Уфе в День защиты детей. Певица предстала на сцене в смелом наряде. Многие ее осудили за откровенный образ. Жители города были поражены тем, как она выглядела. Депутаты даже предложили ввести дресс-код для артистов. Но потом Ольга Бузова извинилась, а также стала выбирать более скромные наряды для выступлений. 

Дмитрий Тарасов признался Алене Жигаловой, что не видел это выступление экс-жены. Но журналистка показала ему кадры, сделанные в Уфе.

«Ой, *****! А там все такие, смотри. Я бы детей на такой концерт не отправил. Идите на гимнастику», – заявил футболист. 

Он предположил, что из-за плотного графика Ольга Бузова просто забыла, в какой день выступает, поэтому так оделась. 

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