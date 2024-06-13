Рома Желудь продает квартиру за 26 млн рублей, чтобы оплатить рехаб: «Мне осталось жить максимум полгода»

Рома Желудь был одним из самых популярных блогеров несколько лет назад. Потом он признался, что у него есть зависимости. Звезда соцсетей пропал из поля зрения фанатов. Но теперь он снял видео, в котором сообщил, что по своему желанию ложится в рехаб. Рома подчеркнул, что дошел до всех зависимостей и понимает, что ему нужна помощь.

Он рассказал, что переехал в съемное жилье, а свою квартиру в элитном комплексе, где прожил пять лет, выставил на продажу за 26 млн рублей. Эти деньги ему нужны, чтобы оплатить лечение.

«Мне только что сказали, что мне осталось жить максимум полгода. У меня нет депрессии и ничего. Я это знал и чувствовал уже последние пару месяцев. И это не ВИЧ и не рак, просто есть нечто большее чем, то что можно себе вообще представить. Прошу за меня не переживать», — сказал он в своем YouTube-канале.

Блогер надеется, что после помощи врачей он вернется к творчеству и будет создавать новый контент. Желудь пока поселил в своей квартире подругу. Он рассказал, что устал пить таблетки, без которых теперь ничего не может делать. Рома напомнил, что 16 июня будет год, как не стало его мамы. Он 17 июня ляжет в рехаб и предупредил, что будет не на связи.