Григорьев-Апполонов рассказал, что обнаружил поклонницу в шкафу в номере отеля
Андрей Григорьев-Апполонов вынужден убегать от поклонниц. Фото: Global Look Press
Солист группы «Иванушки International» рассказал, на какие поступки идут фанатки, чтобы его увидеть.
Андрей Григорьев-Апполонов продолжает выступать на сцене. Он вместе с Кириллом Андреевым и Кириллом Туриченко недавно снялись в фильме о своей группе. Музыканты много пережили за время своего творческого пути. Рыжему «Иванушке» приходилось даже убегать от фанаток. Он не смог скрыть, где живет, поэтому его постоянно преследовали. Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал, что в подъезде на каждом этаже было по 20 девушек. По его словам, там даже образовали банды и касты.
«Самые крутые размещались повыше этажом, остальные — ниже. В подъезд случайному человеку было просто не зайти», — вспомнил Андрей.
Он отметил, что девочки-подростки так эмоциональны и так сильно любят, что перед ними нет никаких преград.
«Много чего было, как на концертах, так и в частной жизни. Однажды девочка слезла с крыши с помощью каната. Другую — нашел в шкафу гостиничного номера», — заявил артист, пишет «МК».