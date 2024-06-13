Григорьев-Апполонов рассказал, что обнаружил поклонницу в шкафу в номере отеля

Андрей Григорьев-Апполонов продолжает выступать на сцене. Он вместе с Кириллом Андреевым и Кириллом Туриченко недавно снялись в фильме о своей группе. Музыканты много пережили за время своего творческого пути. Рыжему «Иванушке» приходилось даже убегать от фанаток. Он не смог скрыть, где живет, поэтому его постоянно преследовали. Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал, что в подъезде на каждом этаже было по 20 девушек. По его словам, там даже образовали банды и касты.

«Самые крутые размещались повыше этажом, остальные — ниже. В подъезд случайному человеку было просто не зайти», — вспомнил Андрей.

Он отметил, что девочки-подростки так эмоциональны и так сильно любят, что перед ними нет никаких преград.

«Много чего было, как на концертах, так и в частной жизни. Однажды девочка слезла с крыши с помощью каната. Другую — нашел в шкафу гостиничного номера», — заявил артист, пишет « МК ».

По его словам, это происходило в 90-х годах. Но и теперь Андрей Григорьев-Апполонов пользуется вниманием женщин.