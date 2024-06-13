Сысоева намекнула на серьезность отношений со Стоуном: «Хочу выдохнуть, быть девочкой и создать семью»

Надежда Сысоева несколько лет была в отношениях с телепродюсером Ильей Бачуриным. Они расстались в 2018 году. После этого актриса долго была одна. Она признавалась, что испытывает много проблем. Участница шоу Comedy Woman не могла набрать вес, общалась с психологом. А недавно она перестала скрывать роман с Сашей Стоуном. Блогер и спортсмен ранее был женихом Вали Карнавал, но их свадьба так и не состоялась. Лишь спустя время он признался, что звезда его бросила в день рождения.

А теперь Сысоева стала гостьей в шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой. Она призналась, что переехала в свою квартиру. Именно тогда актриса познакомилась с Сашей Стоуном. Теперь она осознала, что добилась всего, чего хотела. Надежда Сысоева готова к новому этапу в жизни.

«Когда появляется своя квартира, ты расслабляешься. Я сделала все глобальные вещи, которые 15 лет назад планировала: снялась в сериалах крутых режиссеров и купила квартиру в Москве. А теперь хочу выдохнуть, быть девочкой и создать семью», — рассказала Надежда в беседе с Ляйсан Утяшевой.

Она не стала утаивать, что у нее бывают конфликты с Сашей Стоуном. Однако они придумали, как вести себя в таких ситуациях. Влюбленные идут гулять со своими собаками по раздельности, чтобы все обдумать в одиночестве.