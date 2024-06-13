Кудрявцева призналась, что ее пристыдили на почте из-за посылки: «Чем вы там занимаетесь?»

Лера Кудрявцева уже давно стала медийной персоной. В этом году она приняла участие в шоу «Звезды» и смогла дойти до финала. Также у блондинки наладилась личная жизнь.

Она снова живет с Игорем Макаровым, который смог побороть алкогольную зависимость. Однако порой с телеведущей случаются конфузные ситуации. На этот раз Лера рассказала, какой диалог у нее состоялся с работницей почты по телефону. Кудрявцевой позвонили с вопросом.

«Вы когда посылку заберете? Лежит на почте уже 2 недели. Написано какими-то иероглифами. Резиновая кукла. Как вам не стыдно? Чем вы там занимаетесь? Забирайте посылку!» – процитировала звезда собеседницу.

Она заявила, что сначала ничего не поняла, но пообещала забрать странную посылку. Лера также отметила, что это мог быть развод. Она заверила, что не заказывала ничего подобного. Поклонники решили, что это могла быть шутка от Макарова.