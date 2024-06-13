Полина Гагарина позвонила бывшему мужу Дмитрию Исхакову во время шоу: «Не позорься»

Полина Гагарина уже несколько лет состоит в разводе. Она является популярной исполнительницей. Это ей не мешает растить двоих детей: 16-летнего сына Андрея и шестилетнюю дочку Мию. С бывшим мужем Дмитрием Исхаковым у нее сначала были напряженные отношения, но в итоге они смогли стать друзьями. На этот раз артистка пришла в шоу «Контакты» к Антону Шастуну. Один из пяти вопросов ввел Полину Гагарину в ступор.
«Луна меньше Земли в 4 раза. Футбольный мяч меньше Луны в 5 миллионов раз, Апельсин меньше футбольного мяча в 8 раз. Во сколько раз апельсин меньше Земли», – спросил ведущий.
Полина Гагарина тут же решила позвонить бывшему мужу. Она сразу подчеркнула, что по математике у нее был «кол». Певица была уверена, что Дмитрий Исхаков должен правильно ответить.
«Димон! Внимание! Слушай, я на передаче, у нас минута!» – сразу закричала звезда в трубку.
«Ну это нереально ответить. Я понятия не имею», – выпалил Исхаков, услышав вопрос.
«Ну подумай, не позорься!» – взмолилась артистка.
«Я готов опозориться ради телепередачи. Ради Бога!» – заявил Дмитрий.
«Ну блин! Ну во сколько раз апельсин меньше Земли? Нет вариантов. Я у Шастуна», – расстроилась Полина.
«Ну в триллионы раз. Я не знаю. Много миллиардов раз. Надо умножать все туда-сюда. Я за рулем! Ну цифры называй еще раз!» – стал возмущаться Исхаков.
«Все пока! Минута прошла», – заявила певица.
«Тварь», – тихо добавила она.
В итоге Гагарина позвонила своему бухгалтеру. Виталий за секунды назвал правильный ответ: в 160 миллионов раз.
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