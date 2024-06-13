Полина Гагарина позвонила бывшему мужу Дмитрию Исхакову во время шоу: «Не позорься»

Полина Гагарина не смогла ответить на математический вопрос с первого раза. Фото: кадр из шоу «Контакты»

Певица Полина Гагарина едва не поругалась с экс-супругом, который отказался ей помогать.

Полина Гагарина уже несколько лет состоит в разводе. Она является популярной исполнительницей. Это ей не мешает растить двоих детей: 16-летнего сына Андрея и шестилетнюю дочку Мию. С бывшим мужем Дмитрием Исхаковым у нее сначала были напряженные отношения, но в итоге они смогли стать друзьями. На этот раз артистка пришла в шоу «Контакты» к Антону Шастуну. Один из пяти вопросов ввел Полину Гагарину в ступор. 

«Луна меньше Земли  в 4 раза. Футбольный мяч меньше Луны в 5 миллионов раз, Апельсин меньше футбольного мяча в 8 раз. Во сколько раз апельсин меньше Земли», – спросил ведущий. 

Полина Гагарина тут же решила позвонить бывшему  мужу. Она сразу подчеркнула, что по математике у нее был «кол». Певица была уверена, что Дмитрий Исхаков должен правильно ответить. 

«Димон! Внимание! Слушай, я на передаче, у нас минута!» – сразу закричала звезда в трубку. 

«Ну это нереально ответить. Я понятия не имею», – выпалил Исхаков, услышав вопрос. 

«Ну подумай, не позорься!» – взмолилась артистка.

«Я готов опозориться ради телепередачи. Ради Бога!» – заявил Дмитрий. 

«Ну блин! Ну во сколько раз апельсин меньше Земли? Нет вариантов. Я у Шастуна», – расстроилась Полина. 

«Ну в триллионы раз. Я не знаю. Много миллиардов раз. Надо умножать все туда-сюда. Я за рулем! Ну цифры называй еще раз!» – стал возмущаться  Исхаков.

«Все пока! Минута прошла», – заявила певица. 

«Тварь», – тихо добавила она.

В итоге Гагарина позвонила своему бухгалтеру. Виталий за секунды назвал правильный ответ: в 160 миллионов раз.

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