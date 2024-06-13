Полина Гагарина поддержала сына, который сдал ЕГЭ по литературе: «С освобождением»

Полина Гагарина является не только популярной певицей, но и мамой. Она растит дочку Мию от Дмитрия Исхакова, которой шесть лет. Ее лицо певица перестала скрывать не так давно. Также у нее есть сын Андрей от первого мужа Петра Кислова. В этом году ее старший наследник оканчивает школу. Когда у него были экзамены, артистка приехала на съемки шоу «Контакты». Перед началом игры она извинилась и попросила, чтобы ей дали возможность написать сыну, который сдавал ЕГЭ по литературе.

Полина прямо в студии записала аудиосообщение, в котором спросила у наследника, как у него дела и как он написал экзамен.

«Ой», – сначала ответил ей Андрей.

«Он еле заснул, нервничал. Я не то, чтобы нервничаю. Я не нервничаю за это ЕГЭ и как он его написал – это абсолютно неважно. А важно – состояние моего ребенка. Ни одному ребенку не пожелаю этого дебильного стресса. В итоге, мы учимся всю жизнь и все, что надо, мы дочитываем, доучиваем», – рассказала Полина Гагарина ведущему Антону Шастуну.

Потом она послушала сообщение, в котором Андрей сообщил, что ему достался сложный вариант, но он написал все, что мог.

«Вы можете представить там пять сочинений! Пять! Я одно из себя еле выдавлю», – ужаснулась певица. «Ладно, сыночек, я очень рада в любом случае. С освобождением тебя. Я очень тобой гожусь. Поговорим дома. Люблю очень. Иди гуляй, не знаю, отдыхай», – обратилась артистка к наследнику.