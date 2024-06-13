Агата Муцениеце отметила День России с детьми в деревне под песню «Матушка Земля»

Агата Муцениеце уже давно стала известной актрисой. Она в последние годы активно снимается в новых проектах. После развода с Павлом Прилучным ей приходится содержать семью. Она растит сына Тимофея и дочку Мию. Артистка даже недавно выиграла суд у бывшего мужа, добившись увеличения алиментов. Она осудила Павла Прилучного, который не хочет давать деньги, чтобы обеспечить комфортную жизнь своим наследникам. И пока актер уехал отдыхать на море с новой женой Зепюр Брутян и годовалым сыном Микаэлем, она увезла своих детей в Латвию.

Родные Агаты живут в деревне. Она старается каждый год туда приезжать. По словам актрисы, сыну и дочке там очень нравится. 12 июня они занимались сбором травы. Все взяли грабли и смогли собрать большую копну сена. А так как был День России, Муцениеце устроила танцы. Она в спортивном костюме пела и танцевала с детьми под трек «Матушка Земля». Тимофей и Мия звонко хохотали.

А вечером вся семья собралась у костра. Они насладились атмосферой деревни.